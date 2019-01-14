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Benzin ve motorine bir zam daha!

Benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş zam geldi. Fiyat artışları, bu geceden itibaren geçerli olacak.

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:44
Benzin ve motorine bir zam daha!

Benzin ve motorin fiyatları bu gecen itibaren artacak. Benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş zamlanıyor.

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, yurt içinde de dolar kurunun yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikleyen unsurlar olarak gösteriliyor.

Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aşarken, uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin fiyatı ise 15 dolar arttı.

Son olarak geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:44
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