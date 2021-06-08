Benzin ve motorinde yeni düzenleme

Petrol piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin beyaz ürün olarak adlandırılan benzin ve motorinde asgari satış yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü takvim yılında asgari 30 bin ton, dördüncü takvim yılında asgari 40 bin ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60 bin ton beyaz ürün satışını gerçekleştirmesi zorunlu olacak.



Bloomberg'te yer alan habere göre, asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilecek. Daha önce pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60 bin ton beyaz ürün satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, asgari satış yükümlüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak ve bir sonraki takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda ilgilinin lisansı sona erdirilecek, yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılacak.