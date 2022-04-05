Benzin ve motorinde indirim var mı? 5 Nisan 2022 güncel benzin, mazot, LPG fiyatları:

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı en son açıklamada, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor, ama başka seçeneğim yok. Putin ile benim aramda bir görüşme olmayabilir" dedi. Hem Rusya’dan hem Ukrayna tarafından yapılan açıklamalar sonrası petrol fiyatları dolayısıyla da akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki benzin ne kadar oldu? Motorine zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya sert yaptırımları yeninden gündeme getirmesiyle 5 Nisan 2022 Salı gününe artışla başlayan Brent petrol varil fiyatı 110 dolara dayandı. Petrol fiyatlarının artışı sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmekte. benzine zam geldi mi, motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

Güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları

5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

LPG güncel fiyatı ne kadar?

İstanbul LPG fiyatları Avrupa yakasında 11,66 TL iken Anadolu yakasında 11,77 TL olarak kaydedildi. Ankara'da ise 11,83 TL olan LPG, İzmir'de 11,66 liradan satılıyor.