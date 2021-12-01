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Ekonomi Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor
Ekonomi

Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor

Brent ham petrol fiyatı 24 ağustostan bu yana ilk kez 69 doların altına düştü. Gelişmeler sonrası Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında 2 TL'ye yakın düşüş bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 08:24:00 -
Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 5 oranında azalırken, Brent tipi ham petrolün fiyatı 24 Ağustos'tan bu yana ilk kez varil başına 69 doların altına düştü.

Dün saat 19.59 (TSİ) itibarıyla Brent tipi ham petrolün şubat vadeli işlemleri yüzde 5.46 düşüşle varil başına 69.23 dolara, WTI tipi ham petrolün ocak vadeli işlemleri de yüzde 5.4 düşüşle 66.15 dolara geriledi.

Çin ve ABD'den benzin arzı

Petrole bağlı enflasyonu dengelemek adına ABD ve Çin, rezerv arzından karşılıklı anlaşma sağlamıştı.

Petrolde Omicron etkisi

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tehlikeli olduğunun kanıtlanması durumunda dünya genelinde yeni kısıtlamalar uygulanacağını belirten uzmanlar, bu durumun kaçınılmaz olarak küresel petrol talebini azaltacağı ve OPEC+ ülkelerinin ocak ayında petrol üretimini durdurabileceğini belirtiliyor.

Benzin ve motorinde 2 TL indirim bombası

Dolar kurunda meydana gelen yükselişlerden dolayı petrol fiyatlarındaki düşüşler, büyük indirimler olarak pompa fiyatlarına yansımadı.

Benzin ve motorin fiyatlarında ilerleyen günlerde yeni indirimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dolar kurunda gerilemeler meydana gelmesi durumunda hem benzin hem de motorin fiyatlarında 2 TL'ye varan indirimler olabileceği belirtildi.

OPEC+ ülkeleri, Kovid-19 pandemisinin neden olduğu petrol talebindeki düşüş nedeniyle geçen mayıs ayından itibaren petrol üretiminin günlük 9.7 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda mutabık kalmıştı.

Eylül 2022'den sonra üretim azaltma bitecek

Piyasaların istikrar kazanmaya başlamasıyla birlikte günlük petrol üretimini artırma kararı alan OPEC+, 2021'in ağustos ayından itibaren üretimi her ay için günlük 400 bin varil artırarak, 2022 yılının eylül ayı sonuna kadar üretimi azaltma taahhüdünden vazgeçileceğini açıklamıştı.

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