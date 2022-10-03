Benzin ve motorin için kötü haber geldi! Araç sahipleri dikkat, depoları fulleyin

Son dakika… Akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne oldu? Vatandaşın gündeminde önemli bir yeri olan benzin fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Petrol, OPEC’in pandemiden bu yana en büyük üretim kesintisi planıyla sert yükseldi. Herkes indirim beklerken akaryakıt fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Başta benzin ve mazot fiyatı (motorin) olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yeni haftada sert yükseldi. OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefikleri (OPEC+), Kasım ayı üretim kotalarına son şeklini vermek üzere Çarşamba günü OPEC'in Viyana'daki merkezinde bir araya gelecek. Bloomberg, düşen petrol fiyatları ve şiddetli piyasa oynaklığı karşısında grubun, üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltma olasılığını değerlendireceğini bildirdi. Bu büyüklükte bir üretim kesintisi kararı çıkması durumunda pandemiden bu yana en büyük kesinti gerçekleştirilmiş olacak.

Petrol fiyatları fırladı

Tüm dikkatler toplantıya çevrilmişken üretim kesintisinin beklentilerden daha büyük olacağına ilişkin haberler petrol fiyatlarını sıçrattı. ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 3 yükselişle başladı. İlk işlemlerde ABD ham petrolü 81, Brent petrol de 87 doların üzerini test etti.

Beklenti maalesef yukarı yönlü

Price Futures Group Kıdemli Piyasa Analisti Phil Flynn, 1 milyonu aşan bir üretim kesintisi kararının fiyatlara bir taban getirmeye yeterli olacağını belirtti. Oanda Group Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya da petrol fiyatlarındaki düşüş ivmesinin son bulduğu görüşünde. Moya, “Enerji piyasasında işlem yapan aktörler küresel yavaşlama endişeleri dolayısıyla bir süredir karamsardı, ancak artık petrol piyasasındaki risklerin yukarı yönlü olduğu söylenebilir” değerlendirmesini yaptı.

JPMorgan'ın da aralarında olduğu Wall Street bankaları, OPEC+'ın fiyatları istikrara kavuşturmak için üretimi günde en az 500 bin varil düşürmesi gerekebileceği görüşünde.

4 dev kurumun tahmini

Bankacılık devi JPMorgan, petrol fiyatlarının dördüncü çeyrekte 101 dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı. Gerekçe olarak ise arzda sıkılaşmayı gösterdiler. Goldman Sachs da yükseliş tahmini yapan bir diğer kurum oldu. Bankanın analistleri, Brent'in gelecek yıl 125 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Morgan Stanley, fiyat beklentilerinde biraz daha mütevazı tahmin yaptı ve yılın son çeyreğinde petrolün varil başına 95 dolardan işlem görebileceğini öne sürdü. UBS ise fiyat beklentilerini durgunluk endişelerinin yanı sıra Rus petrolünün Asyalı ithalatçılara devam eden akışını gerekçe göstererek aşağı yönde revize etti. Ancak bu aşağı yönlü revizyon Brent'i 110 dolara getirdi ve analistler 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda 125 dolara yükselebileceğini belirtti.

İndirim gelir mi?

Geçen yılın aynı ayında savaş riskinin bile olmamasına rağmen 80 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları karşısında akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen dolar/TL kuru 8,5 liranın biraz üzerinde işlem görüyordu. Akaryakıtın litresi de o dönemlerde 7 liranın üzerindeydi. Bugün gelinen noktada petrol hemen hemen aynı seviyede fakat dolar 18,50 lira düzeyinde bulunuyor. Kurdaki artış nedeniyle uzmanlar akaryakıt fiyatlarında büyük bir gevşemeyi şimdilik öngörmüyo