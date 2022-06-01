Benzin ve motorin güncel fiyatları: Benzin, mazot, LPG kaç para oldu? 1 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarının yükselmesi yetmiyormuş gibi dolar kurunun da yukarı yönlü hareket etmesi araç sahiplerini iki kaç üzüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,46 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar benzin ne kadar, motorin litre fiyatı ne kadar oldu? sorularını internet üzerinden merak ediyor. 02 Haziran 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 22 kuruş, motorin grubunda 1 lira 49 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Sektör temsilcilerinden yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor. İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor. LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor. 2 Haziran 2022'den itibaren motorinin litre fiyatı 25 lira 90 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 26 lira 24 kuruşa çıkacak. Böylece motorin 26 liraya dayanırken, benzin 26 lirayı geride bırakmış oldu.

Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları

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