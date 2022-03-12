Benzin ve mazota indirim geldi mi? Son dakika: Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan bu sert yükseliş sonrasında petrol arzının artırılacağı duyurulmuş ve endişelerin hafiflemesine neden olmuştu. Uluslararası piyasalarda 130 dolar seviyesini aşan brent petrol Çarşamba günü arzın arttırılacağı haberleriyle olumlu bir gelişmeye neden oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerin petrol üretimini arttıracağına yönelik olumlu haberlerin ardından petrol fiyatları sert düşüş yaşadı.

Benzine motorine zam geldi mi?

Petrol arzındaki endişelerin hafiflemesiyle fiyatlarda sert düşüş görülürken bu gelişmenin benzin ve mazota olumlu etkilerinin olması bekleniyor. Bu hızlı değişim sebebiyle benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklandı. Ancak EPDK tarafından petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi. Benzin ve mazota yapılan zammın hemen akşamına iptal edilmesinin ardından yeni bir indirimin gelebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Benzin ve mazota indirim geldi mi?

Benzin ve mazot fiyatları düşecek mi? Brent petroldeki her yükseliş, benzin ve mazotun pompa fiyatlarına yansıtılırken şimdi 112 dolar seviyelerine kadar çekilen petrol fiyatları sonrası vatandaşlar tarafından büyük bir indirim beklentisi oluştu. Brent petrol Mart ayı başında yine 112-115 dolar seviyelerinde ve dolar 14,30 seviyelerindeyken İstanbul'da akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin litre fiyatı 17 TL seviyelerindeydi. Brent petroldeki yükselişle paralel olarak benzin ve mazot fiyatına Mart ayında tam 6 kez zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatına gelen zamlar sonrası bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,35 TL ve motorinin litre fiyatı ise 22,80 TL seviyelerinde. Brent petroldeki yükseliş sonrasında yapılan zamların pompaya yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa benzin ve motorin fiyatlarında indirim 4 TL'yi bulacak.