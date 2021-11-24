Dolardaki yükselişin akaryakıt fiyatlarını yansıması bekleniyor. Bu sebeple pek çok kişi benzin, motorin ve LPG'ye ne zaman ne kadarlık bir zam geleceğini araştırıyor. Peki, benzin ne kadar olacak?

Benzin ne kadar oldu? Benzin, motorin, LPG güncel zamlı fiyat

Benzin, motorin ve LPG fiyatına geceyarısından itibaren zam uygulanması bekleniyor. Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.