Benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar oldu? Güncel benzin motorin fiyatlar:

Benzine indirim mi geldi zam mı? Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Brent petrol fiyatları Mart ayının başında son 14 yılın rekorunu kırarak 140 dolara dayandı. İstanbul’daki gerçekleşen müzakerelere kadar inişli çıkışlı grafik sergileyen petrol fiyatları Dolmabahçe’deki barış görüşmelerinden gelen olumlu haberlerin ardından düşüşe geçerek 112 dolardan 102 dolar seviyelerine indi. Ancak ABD ve AB’nin Rusya’ya yaptırımları artırmayı görüşmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket ederek 113 dolara dayandı

Benzin indirimi ne kadar?

ABD’nin hamlesiyle petrol fiyatlarının 104 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında da düşüş yaşandı. Motorine art arda gelen indirimin ardından bir indirim de benzine geldi. Sektör kaynakları benzinin litre fiyatına 2 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren 80 kuruşluk indirim beklendiğini bildirmişti. Ancak pompaya yansıyan indirim 70 kuruş oldu. Motorinde ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyordu ancak Türkiye Petrolleri’nin sitesine göre fiyatlarda 0,06 kuruşluk bir artış oldu.

Güncel benzin motorin fiyatlar

Motorine son olarak 30 ve 31 Mart’ta üst üste iki indirim gelmişti. İndirimlerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,15 TL’ye düşmüştü. 1 Nisan 2022 Cuma günü Brent petroldeki düşüşlerin ardından benzinde 80 kuruşluk beklenen indirim 2 Nisan 2022 Cumartesi gününden itibaren pompaya 70 kuruş olarak yansıdı. Motorinde ise nisan ayında bir indirim veya zam beklenmiyordu ancak Türkiye Petrolleri’nin internet sitesinde yer alan verilere göre benzin fiyatlarının güncellendiği gün (2 Nisan 2022) motorin fiyatlarında da 0,06 TL’lik bir artış oldu.