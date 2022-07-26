Benzin ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 26 Temmuz 2022 güncel benzin fiyatları...

Benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varilinde yaşanan düşüş sonrası benzin ve mazot fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu. ABD'de 40 yılın zirvesini gören enflasyona karşı Fed'in şahin tutumu ve üst üste gelen faiz artırımları petrole olan talebi azaltacağı beklentisiyle Brent ağır kayıplar yaşadı. Haziran'da 112 dolar seviyelerini gören Brent petrol Temmuz ayında 100 doların altına kadar düştü.

Benzini indirim var mı?

Motorinin ardından benzine gelecek 48 kuruşluk indirimle birlikte 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren benzinin litresi İstanbul'da 22.23, Ankara ve İzmir' de 22.35 liradan satılacak.

Motorine gelecek olan 92 kuruşluk indirimin ardından benzine de yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor. Araç sahiplerini sevindiren bu haber sonrası vatandaşlar arama motorundan 'Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,71

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,89 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,70 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,89 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,62 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.83 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,84 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,62 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,92 TL