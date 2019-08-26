Benzin, motorin ve otogaza zam! Bugün yapılan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama yapan EPGİS, fiyat artışlarının pompaya yansıyacak rakamları bildirdi. Buna göre, pompa litre fiyatlarında motorine 19, benzine 35 ve otogaza ise 48 kuruş artış görünecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin ve benzin ürünlerine zam geldiğini açıkladı. EPGİS, zamların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirtti. Motorinde 11, benzinde de 16 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zamların pompa fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi. Otogaza da zam geldi EPGİS, bu gece yarısından itibaren LGP otogazda da 5 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.

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