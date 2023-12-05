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Gündem Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...
Gündem

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

Yeniakit Publisher
2023-12-05 13:57:00 -
Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girecek. Benzin, motorin, LPG, alkollü içecekler ve sigara çok büyük zam gelecek. 1 Ocak tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelecek zamları hesapladı...

Yeni yıl yeni zamlarla gelecek. Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa 1 Ocak tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacak.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutar artışları netleşmiş olacağını belirterek gelecek zamları hesapladı.

ÖTV 7.52 liradan 9.34 liraya çıkacak

Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde '0' bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 24,19 oranında artacak" diyen Ozan Bingöl, "ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 7,5265 TL olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2024 tarihinde 9,3470 TL’ye çıkacaktır" dedi.

Benzine en az 2 lira 18 kuruş zam

"Tabi, bizde verginin vergisi de alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacaktır" dedikten sonra şu bilgileri paylaştı:

"Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde '0' bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 18 kuruş olacaktır. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 5 gelirse bu kez pompaya yansıyacak ÖTV+KDV vergi zammı 2 lira 75 kuruş olacaktır."
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Alkollü içeceklerde vergi zammı uçacak

Ozan Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45 TL olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.

 

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