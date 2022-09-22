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Ekonomi Benzin motorin güncel fiyatları 22 Eylül Perşembe
Ekonomi

Benzin motorin güncel fiyatları 22 Eylül Perşembe

2022 yılının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya başladı. Bu sebeple benzin, motorinin güncel fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, benzinin litresi İstanbul'da ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-22 10:06:00 -
Benzin motorin güncel fiyatları 22 Eylül Perşembe

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle güncel benzin, motorin fiyatlarını araştırıyor. Peki, benzine indirim var mı?

Benzin motorin güncel fiyatları 22 Eylül Perşembe

Motoroin grubuna 20 Eylül Salı günü indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 23.06 TL'den satılıyor.

FED'in faiz kararının ardından benzin fiyatlarında da bir indirimin gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 19.23 TL'den, Ankara'da 19.36 TL'den ve İzmir'de 19.34 TL'den satılıyor.

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