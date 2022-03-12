Benzin mazot indirimi ne kadar olacak? Benzine indirim ne kadar motorin kaça düşecek?

Altın fiyatları ve petrol fiyatları gerilemeye başladı. Küresel piyasalarda savaşın tansiyonu hafif düşüşe geçti. Ons altın düşüş gösterdi, petrol de ateşkesin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının 112 dolara kadar gerilemesi sonrası ardı ardına gelen akaryakıt fiyatlarının geri çekilmesi konusunda bir beklenti oluşturdu.

Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Araç sahiplerini sevindiren gerilemenin ardından sektör temsilcileri ve araç kullanıcıları, büyük bir indirim beklentisine girdi. Millî Gazete'nin haberine göre, araç sahiplerini sevindirecek haber sektör kaynaklarından geldi. Benzin ve motorin fiyatlarının pazartesi gecesinden itibaren yüksek miktarda indirim yapılacağını duyuran kaynaklar, rakamların zam öncesi piyasa verilerine göre şekilleneceğini ifade etti.

Benzine indirim ne kadar?

Brent petrolde yükseliş sonrasın yapılan zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtıldığı gibi düşüşlerde aynı şekilde yansıtılırsa sektör yetkilileri benzin ve motorin fiyatında indirimin 4 TL'yi bulabileceğini açıkladı. Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin 17 TL’den satılırken bu ay tam 6 kez gelen zamla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL’ye kadar yükseldi.