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Ekonomi

Benzin fiyatları düşecek mi?

Benzin fiyatları düşecek mi? Uluslararası benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim konuşuluyor. Bu durumun iç piyasadaki etkileri önceki dönemde fark edilmişti. Peki ama bu dönemde benzin fiyatları düşebilir mi, düşer mi? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:49:00 -
Benzin fiyatları düşecek mi?

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe artışlar yaşanmıştı. Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasada da benzin fiyatları için indirim gündeme geldi. Sektör temsilcileri tarafından verilen bilgiye göre, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

 

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