Benzin fiyatları 21 Ocak 2023 Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirimi - Güncel: Motorin, LPG, mazot fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Araç sahipleri üst üste yapılan indirim haberlerinde rahat nefes almıştı. Brent petrol düşüş seyrini yukarı yönlü değiştirdi. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Brent petrol varil fiyatındaki artışa bağlı olarak 21 Ocak motorin, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı kaç TL, mazot fiyatı ne kadar sorusu yanıt arıyor.

Benzin fiyatı listesi araç sahiplerinin gündem konusu halini aldı. Geçtiğimiz yıl brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle global ölçüde akaryakıt fiyatları artışa geçti. Zaman zaman indirim haberleriyle de gündeme gelen akaryakıt fiyatları bugün Ocak motorin, akaryakıt, LPG, benzin, mazot fiyatı ne kadar sorusuyla araştırılıyor. Ayrıca benzinin litresi kaç TL sorusu da araştırmalar arasında yerin aldı. İşte güncel benzin fiyatları listesi…

BENZİN MAZOT FİYATI (MOTORİN) İÇİN İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatları için ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol litre fiyatı bugün 87,63 Dolar.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

Motorin Fiyatları

İstanbul 23.19 TL/LT

Ankara 23.47 TL/LT

İzmir 23.53 TL/LT

Benzin Fiyatları

İstanbul 20.41 TL/LT

Ankara 20.64 TL/LT

İzmir 20.59 TL/LT

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul Anadolu

LPG litre fiyatı 10,57 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

LPG litre fiyatı 10,83 TL

Ankara

LPG litre fiyatı 10,83 TL

İzmir

LPG litre fiyatı 10,58 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.