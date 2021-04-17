Benzin dökerek yakmaya çalıştılar! Bakan Soylu, büyük skandalı paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştığı görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkıştığı görüntüleri paylaştı.
Soylu, açıklamasında, ''Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı.