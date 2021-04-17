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Gündem Benzin dökerek yakmaya çalıştılar! Bakan Soylu, büyük skandalı paylaştı
Gündem

Benzin dökerek yakmaya çalıştılar! Bakan Soylu, büyük skandalı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştığı görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 18:11:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkıştığı görüntüleri paylaştı.

Soylu, açıklamasında, ''Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

gercekler

sayın bakan biz konusutyoruz biz dinlyoruz .avrupanın umurundamı. kolayı var izmirde irtibat bürosu kuracaksın kimlerden .afganistan elçiliğinden .suriye milli hükümetinden ugandadan kenyadan kim o bölgeye gidiyorsa ülklerin elçiliklerinden onlara resimleri tutanakları vereceksin mültecilerin ifadelerin alacksın tutanak yapacaksın hop avrupa insan hakları mahkemesine bu ülkelrle dava acacksın.
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