Benzin, Brent petrol ve motorin: Akaryakıt fiyatlarında zam geldi mi, indirim yok mu? Güncel haberi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında bugün herhangi bir zam veya indirim haberi gelmedi. Henüz beklenmiyor.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,49 dolardan işlem görüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,98 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,59 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,62 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,39 TL

Motorin fiyatı: 22,58 TL

LPG fiyatı: 10,77 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,38 TL

Motorin fiyatı: 22,66 TL

LPG fiyatı: 10,66 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.