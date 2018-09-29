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Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

Benzia, 'Bonservisimi konuşmak için erken ama kariyerimi burada sürdürmek isterim' dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:35
Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım

Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi Yassine Benzia, kısa sürede Türkiye'ye aşık oldu. Antrenmanlardaki sıcak tavrıyla takım arkadaşlarının sevdiği bir isim haline gelen Cezayirli oyuncu, sarılacivertli futbolcularla yaptığı sohbetlerde Türkiye'ye bu kadar kısa sürede uyum sağlayacağını kendisinin bile beklemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara, "İstanbul'a hemen alıştım. Türk insanının sıcaklığı ve kültür olarak bizim kültürümüze çok yakın olması bunda en büyük etken. Elbette bunda İslam gibi Aatif gibi aynı dili konuştuğum oyuncuların takımda bulunmasının da etkisi var" dedi.

'TARAFTARIN İLGİSİ İNANILMAZ'

Bonservisinin alınıp alınmayacağı sıkça kendisine sorulan Benzia, "Hem İstanbul yaşamı hem de Fenerbahçe benim için harika. Taraftarın ilgisi inanılmaz. Maçlardaki atmosfer eşsiz. Bonservisimi konuşmak için erken ama umarım Fenerbahçe'de uzun yıllar kalırım" cevabını veriyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:35
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Lille
  4. Yassine Benzia

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