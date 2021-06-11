‘Benzemezler’ her an kopabilir

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şunları dile getirdi: “Benzemezlerin bir araya gelmesi zaten sorunları da beraberinde getirir. Bir araya gelseler de problemli bir geliş olur. Bunların nasıl ve neden kopacakları da belli olmaz. Siyaset, halkı ilgilendiren konuları halk önünde açıktan konuşulması ve tartışılmasıdır. Ama bu Millet İttifakı bunu bile yapamıyor. İttifakımızda bu parti vardır. Şu parti yoktur. Konularını milletten gizlemek istiyorlar. Böyle siyasette, ittifakta olmaz.”

HDP’nin ‘İP’ine sarılmış

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, şunları ifade etti: “HDP’nin Millet İttifakı’nın bir parçası olduğu bilinen bir şey. Hem CHP’nin Meclis içerisinde HDP’ye olan tavrı ortak hareket etmeleri hem de İyi Parti’nin ortak hareket etmeleri bunu yansıtıyor. Bunun için delil aramaya gerek yok.”

