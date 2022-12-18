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Spor Benzema'dan Macron'a soğuk duş!
Spor

Benzema'dan Macron'a soğuk duş!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 15:17:00 -
Benzema'dan Macron'a soğuk duş!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelen 2022 FIFA Dünya Kupası finaline birlikte gitme davetini reddettiği iddia edildi.

ABD basınından ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, finalde bugün Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da "uçak krizi" yaşandı.

Turnuva başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve Fransa'da bulunan Benzama'ya, final maçı öncesi Macron'dan başkanlık uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya gitme teklifi geldi. 34 yaşındaki Benzema ise eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane ve Michel Platini gibi bu teklifi kabul etmedi.

Macron ve eşi Brigitte'in dahil olduğu uçağa, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku, 1980'lerde Fransa Milli Takımı formasını giyen Alain Giresse ile judo olimpiyat şampiyonu Teddy Riner katıldı. Lucas Hernandes de kafileye katılmayan Fransız milli oyuncular arasında yer aldı.

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