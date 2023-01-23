Benzema tarihe geçti

La Liga'da 18. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 24. dakikada Karim Benzema ve 90. dakikada Toni Kroos'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 41 puana yükseldi ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 26 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise aynı haftada

Benzema bir kez daha tarihe geçti

Benzema, La Liga'daki maçta 228. golünü attı ve Raul Gonzalez'i geride bırakarak Real Madrid'in en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Real Madrid'in La Liga'da en çok gol atan oyuncusu ise 311 golle Cristiano Ronaldo. Portekizli süperstar eflatun-beyazlı kulüpte attığı 450 golle İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncu konumunda.