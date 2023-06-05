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Spor Benzema, Ronaldo'ya rakip olacak
Spor

Benzema, Ronaldo'ya rakip olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-05 13:22:00 -
Benzema, Ronaldo'ya rakip olacak

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştığı ifade edildi.

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncu, Al Ittihad ile her konuda anlaşma sağladı.

Habere göre tecrübeli golcü, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Oyuncunun transferiyle ilgili son detayların görüşüldüğü ve kısa sürede resmen açıklanacağı aktarıldı.
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35 yaşındaki oyuncu, Madrid taraftarlarıyla vedalaştıktan sonra Suudi Arabistan'a gidecek.

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