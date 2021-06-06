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Ekonomi Benli: Halkımıza 2 milyar TL destek sağladık
Ekonomi

Benli: Halkımıza 2 milyar TL destek sağladık

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 2020 ve 2021’de önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 20:25:00 -
Benli: Halkımıza 2 milyar TL destek sağladık

Benli, “Direkt salgınla ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında 228 milyon TL, Elazığ ve İzmir deprem felaketlerinde ise 717 milyon TL tazminat üstlendik. Bu rakamlara salgın kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız diğer imkânları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 milyar TL gibi önemli ölçekte bir destek sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Çevrim içi düzenlenen ‘Sigorta Buluşmaları’ etkinliğinde konuşan Benli, 2021 yılına iyi başladıklarını; ilk 4 ayda 33 milyar TL prim üretim rakamını yakaladıklarını da dile getirdi. Benli, bu rakamın yıl sonunda 100 milyar TL’yi aşmasını beklediklerini kaydetti. Sigorta sektörünün İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projelere güvence sağladığını bildiren Benli, “Enerji santrallerini ve altyapı yatırımlarını da teminat altına alıyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde hayati bir işlev üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

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