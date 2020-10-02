Beni zehirleten Putin

Navalnıy Alman der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “Olayın arkasında Putin var. Bunu övgü almak için söylemiyorum, bunu gerçeklere dayanarak ifade ediyorum. En önemli gerçek ise Noviçok (Sinir gazı). Onu kullanma emrini sadece gizli servislerin başındakiler verebilir” dedi.



Zehirleme emrinin Rus iç, dış veya askeri istihbarat servisinden gelmiş olabileceğini belirten Navalnıy, “Putin Noviçok’u kendim üretip ve kendimi onunla zehirlediğimi iddia ediyorsa, bu imkansız. Sadece üç kişinin Noviçok’u kullanma emrini verebileceğini biliyoruz” diye konuştu.