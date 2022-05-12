'Beni televizyona çıkarmıyorlar' dedi! Yüreğin varsa Akit'e gel Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin ziyareti kapsamında Erdemli ilçesine gitti.

Terk ettiği yol arkadaşlarına 'cahil' hakareti!

Bir vatandaşın, "Türk Lirası hızlı bir şekilde değer kaybediyor, nasıl çözeceğiz?" sorusuna cevap veren Davutoğlu, bir dönem aynı yolda yürüdüğü arkadaşları için hakaret diline başvurarak, şu cevabı verdi:

Bunların 2 temel sebebi var. Merkez Bankası’nın başında da, Hazine’nin, Maliye’nin başında da bu işi bilmeyen cahil adamlar var. Hiç bilmiyorlar. İşin ehlini getireceğiz.

İkincisi de yolsuzluklar. Bu memleketin hazinesinin kanını emiyorlar. Bütün bunları durduracağız. Yolsuzlukları engelleyeceğiz.

Yüreğin varsa Akit'e gel Davutoğlu!

"Televizyonları yasakladı bize bunlar." diyerek kara propagandaya soyunan Davutoğlu, "Herkes bize saldırma hakkına sahip, hâlâ çıkarmıyorlar. Biz çıkmak istemediğinizden değil. Bir gün Tayyip Erdoğan ile karşılıklı oturup konuşsak, tartışsak televizyonda gerçek ortaya çıkar. Ama cesaret edemezler." ifadelerini kullandı.