0553 313 94 23

Benfica'da teknik direktör Lage'ye yeni sözleşme

- Portekiz kulübü, ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesini 2023 Haziran ayına kadar uzattı

19 Şubat 2019 Salı 16:05
Benfica'da teknik direktör Lage'ye yeni sözleşme


MADRİD (AA) - Portekiz'in Benfica Kulübünde ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübünden Portekiz Menkul Kıymetler Borsasına yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria'nın yerine geçici, 14 Ocak'ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.

Lage, Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak'ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1'lik skorla Porto'ya karşı oldu.

Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto'nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:05
  1. Benfica
  2. Portekiz'den futbol
  3. sözleşme uzattı
  4. teknik direktör Bruno Lage

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan sürücü: Büyük üzüntü içindeyim
    1. 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    2. Esed YPG konusunda son noktayı koydu
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. İzmit’te köy yollarında patenle..
    5. Telefon kablosu hırsızlık zanlısı 5..
    6. Tosya Belediyesi’ne 3 araç hibe edildi
    7. ABD’li senatör Sanders Trump’ın..
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    9. ESO’dan yeni eğitim hamlesi
    10. Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına..
    11. İnönü şantiyesi genişliyor
    12. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi..
    13. Bulut’tan ‘VAR’ açıklaması
    14. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    15. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    16. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    17. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    18. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    19. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    20. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    21. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    22. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    23. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    24. Tekvandoda milli görev
    25. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    26. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    27. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    28. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    29. TBMM Genel Kurulu
    30. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü