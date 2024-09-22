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Spor Benfica'da oynayan Kerem ve Orkun'un 'helal kesim' hassasiyeti
Spor

Benfica'da oynayan Kerem ve Orkun'un 'helal kesim' hassasiyeti

Yeniakit Publisher
2024-09-22 15:00:00 -

Benfica'da forma giyen milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü arasındaki "helal kesim et" muhabbeti sosyal medyada gündem oldu.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, bir başka milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı.

İki yıldızın etkili performansları sonrası, Benfica Kulübü iki Türk futbolcu için özel içerik üretti. Yayınlanan videoda iki oyuncumuz arasındaki 'helal et' muhabbeti dikkat çekti.

Kerem: "Bir yerle konuştum, helal et bulmak zormuş galiba."

Orkun: "Bir sene boyunca Hollanda'dan getirttim. Orada bir kasabımız var."

Kerem: "Türkiye'den getirteceğiz biz de, galiba."

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