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Benfica, Ömür için ısrar ediyor!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Benfica, Trabzonspor'un genç yıldızı Ömür için ısrarını sürdürüyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
Benfica, Ömür için ısrar ediyor!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açan ancak Karadeniz temsilcisinden olumsuz yanıt alan Benfica, bu transferde halen ısrarını sürdürüyor.

Portekiz temsilcisinin, yaz transfer sezonunda olmasa bile devre arasında Bordo-Mavililer'in kapısını çok daha yüksek bir ücretle çalacağı öğrenildi.

Olası bir teklifte Fırtına'nın ne cevap vereceği ise merak konusu.

BENFICA'NIN SON TEKLİFİ 12 MİLYON EURO'YDU

Benfica yakın bir zaman önce Trabzonspor'un kapısını çalmış, Abdülkadir Ömür için 12 milyon Euro'ya ek olarak bazı futbolcular önermişti. Ancak Bordo-Mavililer, hem ücreti beğenmemiş hem de bahsi geçen isimlerin yıllık ücretlerini mevcut dengelere uymadığını belirtmişti. Bu şartlar altında transfer iptal olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:09
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