Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? 5 Nisan 2022 Benfica - Liverpool maçı, golleri özeti

Şampiyonlar Ligi’ndi çeyrek final heyecanı sürüyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Portekiz takımı Benfica deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıkarken, Liverpool, Inter'e 1-0 yenilse de çeyrek finale yükselen takım olmuştu. Benfica, İngiliz devi Liverpool ile bu kez çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Peki Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Benfica - Liverpool maçı hangi kanalda?