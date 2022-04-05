Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? 5 Nisan 2022 Benfica - Liverpool maçı, golleri özeti
Şampiyonlar Ligi’ndi çeyrek final heyecanı sürüyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Portekiz takımı Benfica deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıkarken, Liverpool, Inter'e 1-0 yenilse de çeyrek finale yükselen takım olmuştu. Benfica, İngiliz devi Liverpool ile bu kez çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Peki Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Benfica - Liverpool maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Inter'e 1-0'lık skorla boyun eğse de turu geçen taraf oldu. Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-2 rövanşında Benfica deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan takım olmuştu. Benfica – Liverpool Şampiyonlar Lig çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Peki Şampiyonlar Liginde heyecan devam ediyor. Benfica - Liverpool karşı karşıya geliyor. Peki Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta?
Benfica - Liverpool maçı 5 Nisan Salı günü saat 22'de oynanacak.
Benfica - Liverpool maçı hangi kanalda?
Benfica - Liverpool maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.