Benfica geriden gelip kazandı
- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz liginde 2-0 geriye düştüğü Rio Ave maçından 4-2 galip ayrıldı06 Ocak 2019 Pazar 22:43
ANKARA (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.
Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.
Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.
Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
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