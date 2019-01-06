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Benfica geriden gelip kazandı

- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz liginde 2-0 geriye düştüğü Rio Ave maçından 4-2 galip ayrıldı

06 Ocak 2019 Pazar 22:43
Benfica geriden gelip kazandı


ANKARA (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Rio Ave'yi 4-2 yendi.

Benfica, ligin 16. haftasında Rio Ave'yi konuk etti. Rio Ave, Gabrielzinho'nun 17 ve Moreira'nın 20. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Benfica, Seferovic ve Felix'in ikişer golüyle maçı 4-2 kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Benfica, puanını 35'e çıkardı. Rio Ave ise 19 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:43
  1. Benfica
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. UEFA Avrupa Ligi

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