Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem yönetecek - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda yapacağı mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan görev yapacak



İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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