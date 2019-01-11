



ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sezon başında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ukraynalı golcü Yevgen Seleznov için, "O dönemde ben görevde yoktum. Ben olsaydım Seleznov'un Galatasaray'a gitmesine izin verirdim." dedi.

Cihat Arslan, Akhisarspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan Ukraynalı golcü Yevgen Seleznov'un ilk yarıda kadro dışı kalmasına değinen Arslan, şunları söyledi:

"O bir kırılganlıktı. Benim olmadığım dönemde, transferin son gününde büyük bir takımdan ciddi bir teklif almış. O da gitmek istiyor ve gidememenin verdiği üzüntüyle bir kırılganlık yaşıyor. Bir hayal kırıklığı. Çünkü 33 yaşına gelmiş, 34 yaşına giriyor. Belki de (Galatasaray) hayallerinin gerçekleşeceği bir takımdı. Bunu kaldırmak çok kolay olmayabilir. Ben bunun bir travma etkisi oluşturduğunu düşünüyorum. Ona sorumluluk da vermeye çalıştık ama o hayal kırıklığı kadro dışı kalana kadar devam etti. Bence transfer izni verilmemesi onun hayatına bir kırılganlık getirdi. Dönüm noktası oydu."

Arslan, "Teklif aldığı takım Galatasaray mıydı?" sorusuna, "Seleznov'un bize söylediği Galatasaray. O dönemde ben görevde yoktum. Ben olsaydım Seleznov'un Galatasaray'a gitmesine izin verirdim. Çünkü herkes hayallerine kavuşsun. Biz bir şekilde başka oyuncuyla da bu ihtiyacımızı giderebilirdik. Çünkü o bir daha bunu bulamazdı, bulamadı da." yanıtını verdi.





- "Avrupa'da görüştüğümüz çok önemli isimler var"





Sezonun 7. haftasında göreve geldiğinde, birlikteliği bozulmuş bir takımla karşılaştığını anlatan Cihat Arslan, "Takım içindeki dinamizm, huzur, güven ve saygıya inanırım. Geldiğimizde bunlar kaybolmuştu. Onu oturtmak zaman aldı. Kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş, kazanamamaktan da rahatsız olmayan bir takım vardı. Bir takım için en büyük risk budur. Kaybetmeyi kabullenirseniz, yok olmaya gidiyorsunuz demektir. Göreve geldikten sonra farklı mağlubiyetler de aldık. O zaman, 'Acı çeke çeke gelişeceğiz.' demiştim. Acı çeke çeke geliştik. Birbirimize sarılarak ayakta durmayı başardık. Şimdi tek bir vücut gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü, "Transferlerle mevkisel problemlerimizi halletmemiz gerek. Birkaç parçamız eksik. Doğru kişilerle bunu halledebilirsek, kötü gün görmeden ayakta kalmaya devam ederiz. Netleşen bir isim henüz yok. Avrupa'da görüştüğümüz çok önemli isimler var. Stoper ve santrfor eksiğimizi Türkiye biliyor. Transferleri bitirmeye çalışıyoruz. Biraz geç kaldığımızı da itiraf etmeliyim ama bu tabii sadece bizden kaynaklanmıyor." şeklinde konuştu.

Cihat Arslan, "Çok önemli isimlerle görüşüyoruz dediniz. Robinho ve Adebayor gibi kariyerli oyuncular mı?" sorusuna, "Alabilirsek, Türk futboluna da katkı verecek isimler var. Oyuncunun geçmişi o tip ama karakter tahlili de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü geldiğim zamanki kötü tablodan çok etkilendim. Yabancı transfer gerçekleşirse, elimizdeki bazı yabancılar liste dışı kalacak." yanıtını verdi.





- "Muğdat'ı aramızda görmek isteriz"





Cihat Arslan, eski futbolcusu Muğdat Çelik'in şu ana kadar Galatasaray'da beklentileri karşılayamamasını, "Bazen takımlarda düzen bozulur, büyük takımlarda o düzensizlikte küçük şanslar elde edersiniz. O küçük şansları büyük fırsatlara çevirmeniz gerekebilir. Muğdat bu konuda biraz eksik kaldı. İlk antrenmanda bile çok büyük bir oyun ortaya koymanız gerekir. Muğdat belki yeterli süreyi almadı. Süre aldığında da çok iyi değerlendiremeyince, biraz arka planda kaldı." sözleriyle değerlendirdi.

Arslan, Muğdat'ı Balıkesirspor'dan Akhisarspor'a kendisinin transfer ettiğini hatırlatarak, "Değerli, bize güç katabilecek bir oyuncu ama mukavelesi var. Mukavelesi biter, eğer öyle bir karar alınırsa, tabii ki Muğdat'ı aramızda görmek isteriz. Biz isteriz, taraftarımız ve yönetim kurulumuz da ister ama önemli olan Muğdat'ın da istemesi." diye konuştu.





- "Fenerbahçe'nin düşme hattında olmasını yakıştıramıyorum"





Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Türk futbolu için dezavantaj. Fenerbahçe'nin buralarda olmaması gerekiyor. Zaman zaman böyle yeni yapılanmalarda çok görmeye alışık olmasak da yaşanabiliyor. Bu durum Türk futbolu adına beni üzüyor. Bu sene Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe çok dalgalanma yaşadığı için puan tablosunu suni olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin düşme hattında olmasını, Fenerbahçe adına yakıştıramıyorum. Eninde sonunda yukarıya çıkacaktır. Bu Fenerbahçe'nin küme düşeceği anlamına gelmez."

Süper Lig'deki şampiyonluk adayının Medipol Başakşehir olduğunu açıklayan Cihat Arslan, "Başakşehir şampiyonluğa yakın. Bence ikinci bir favori yok. Elinde belki 30 tane çok değerli oyuncusu varken hala hamle yapabiliyorlarsa... İçeride bir çözülme yaşanmadığı sürece Başakşehir şampiyon olur." değerlendirmesini yaptı.





- "Beşiktaş çok iyi gitseydi işimiz daha kolay olabilirdi"





Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Cihat Arslan, "Çok zor bir maç görüyorum. Beşiktaş çok iyi gitseydi işimiz daha kolay olabilirdi. Dalgalanma yaşadıkları için ikinci yarının ilk maçında onlar da bir şeyleri değiştirmek için daha fazla motive olup, daha fazla efor sarfedeceklerdir. Hafta içi transferlerimizi halledebilirsek, biz de çok güçlü bir şekilde sahada yer alacağız. Kazanmak istiyoruz ama işimizin kolay olmadığını biliyorum. Beşiktaş tekrar bir istikrar arayışında olacaktır." şeklinde gönüş belirtti.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini kaydeden Arslan, "Pozisyon olarak zaman zaman tartışılıyor ama golcülük, bitiricilik ve arkaya koşularda çok önemli bir santrfor. Yerli olması bence çok büyük bir güç. Burak da yaşadığı bu çalkantılardan sonra Beşiktaş gibi büyük bir camiada yüksek performansa ulaşmaya çalışacaktır. İki tarafın da sorunları bulunduğu zamanda belki doğru bir hamle oldu Beşiktaş-Burak birleşmesi. O tarz oyunculara karşı oynamak kolay değildir. Bizim de ona cevap verebileceğimiz oyuncularımız var." diyerek sözlerini tamamladı.



