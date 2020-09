Irak'ın kuzeyinde 2018 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan anne ve babası, oğullarının anılarını bir odada topladı - Baba İzzet Koç: - "Rüyamda evin önünde bir araba, bu nedir diye dışarı çıktım. Arabadan Sercan indi. Oğlum sen öldün ya dedim. 'Baba sus' deyip eve girdi. 'Ben ölmedim. Biz gizli olarak o dağlarda yaşıyoruz. Biz olmazsak o dağlarda o askerleri kim koruyacak.' dedi" - Anne Naciye Koç: - "Bu odada Sercan'ımın her şeyi var. Her gün burayı temizliyor hasret gideriyorum. Burada oğlumun şehit olduğu yerin toprağı var her gün onu kokluyorum. Konuştuğu kız vardı İstanbul'da en son izindeyken oraya gitmişti kız arkadaşı ayakkabı almış. Onları giyemeden şehit haberi geldi. Onları da burada saklıyorum."