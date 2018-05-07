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"Ben Hızır'ım" dedi ve ...

Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan E.D., A.S.K.'yi bin lira dolandırdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:56
"Ben Hızır'ım" dedi ve ...

Bir bu kalmıştı. Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Bu kez Erzurum'da 1 Mayıs günü Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttı. 

A.S.K.'ye, "Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi" dedi. 

A.S.K. de "Sana nasıl inanacağım?" diye sordu. E.D., "Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet Ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın" diye cevap verdi. 

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ALDANDIM" 

Bunun üzerine A.S.K., ATM'den çektiği bin lirayı E.D.'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı. 

Aradan birkaç geçmesine karşın E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını söyleyen A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım" diye konuştu.

 Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:56
  1. Kayseri
  2. Erzincan
  3. Erzurum
  4. Hızır
  5. Hızır dolandırıcı

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