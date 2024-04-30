Ben Gvir, ahlaksız bir anlaşma yok dedi ama... Kan emici vampir Netanyahu söz vermiş! Pes artık, böyle duyurdu!
Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katil siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama duyda inanma diyebileceğimiz cinsten...
Refah saldırısını önlemek için Gazze'de ateşkes çabaları sürerken Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada,
"Refah'a gireceğimize ve ahlaksız bir anlaşma olmayacağına söz verdi" dedi.
Ben Gvir, "Başbakanı, eğer İsrail Refah'a girmezse, savaşı bitirirsek, pervasız bir anlaşma olursa, bunun sonuçları konusunda uyardım. Başbakan sözlerimi duydu, İsrail'in Refah'a gireceğine söz verdi, savaşın bitmeyeceğine söz verdi ve pervasız bir anlaşma olmayacağına söz verdi. Bunları memnuniyetle karşılıyorum' dedi.'' ifadelerini kullandı.
Ben- Gvir daha önce Refah saldırısının iptal edilmesi halinde hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.
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