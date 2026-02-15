'Ben Diyarbakırlı Apo! Bana yanlış yapılmaz' dedi, 2 kişiyi vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanının girişinde tartıştığı kişiye ‘Ben Diyarbakırlı Apo bana yanlış olmaz’ diyerek ateş eden A.G., İ.M.A.’yı iki ayağından vurdu. Seken mermilerin bacağına isabet ettiği Z.B. (23) isimli kadın da yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Görüntülerde, A.G.’nin tartıştığı kişiye ‘Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz’ dediği ve insanların ‘Sen ne yapıyorsun’ diyerek tepki gösterdikleri duyuldu. A.G., girişten uzaklaştıktan sonra da arkasına dönüp tekrar ateş etti. Daha sonra A.G., silahı tutukluk yapınca olay yerinden koşarak kaçtı.

Şüpheli A.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken Z.B. ve İ.M.A. ambulanslarla hastaneye götürdü. İ.M.A.’nın ayağına isabet eden mermilerden dolayı ameliyat edileceği öğrenildi.