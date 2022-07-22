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Medya 'Ben de açık bir bayanım' dedi ve ekledi: Devlet aşırı çıplaklığa bir kısıtlama getirmeli!
Medya

'Ben de açık bir bayanım' dedi ve ekledi: Devlet aşırı çıplaklığa bir kısıtlama getirmeli!

Sosyal medyada bir kanala röportaj veren Canan Sabancı adlı kadın, "İslam ülkesinde isen bazı kurallar olmalı. Ben de açık bir bayanım. Fakat açıklığın da bir ölçüsü var." dedikten sonra, "Buna bir çözüm bulunmalı. Bunda devletin de eli olmalı. Kısıtlama gelmeli." önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:02:00 - 2022-07-22 17:11:50

 Yeniakit.com.tr 

Bir Youtube kanalının sokak röportajında konuşan Canan Sabancı adlı vatandaş, bazı kadınların toplum içindeki giyim-kuşam tarzlarını eleştirdi.

"O kadar açık giyiniyorlar ki çok çirkin ve itici geliyor." diyen Sabancı, "Özellikle evli erkeklerin eşlerini açık saçık gezdirmelerini benim aklım fikrim almıyor. Erkeklerde eskiden utanma vardı. Namus mefhumu vardı. Karısını kıskanırdı. Bu adamlar ne yediler de bu duruma geldiler anlamış değilim. Karısı ne kadar açıksa adam o kadar gurur duyuyor. Ben bundan bir şey anlamadım." ifadelerini kullandı.

'Kısıtlama gelmeli'

Aşırı çıplaklığın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Canan Sabancı adlı kadın, şöyle devam etti:

Buna bir çözüm bulunmalı. Bunda devletin de eli olmalı. Kısıtlama gelmeli. İslam ülkesinde isen bazı kurallar olmalı. Ben de açık bir bayanım. Fakat açıklığın da bir ölçüsü var.

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