Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde gelecek bölümler ne olacak? Bu akşam var mı, yeni transferi var mı? Son bölüm gelişmesi

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 18. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 18 bölüm detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam birçok alanda EDHO izleri taşıyor. Salı günleri izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi için önemli gelişmeler var.

Geçtiğimiz bölüm diziden Ziya Kürküt ayrılmıştı.

Vedaların tıpkı EDHO'daki gibi sürmesi beklenirken yeni oyuncularında projeye katılacağı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere TRT1'de ekranlara gelen Kasaba Doktoru, 32. Bölüm itibariyle ekran macerasını sonlandırdı.

Son olarak Oktay Kaynarca ile birlikte EDHO'da boy gösteren Ozan Akbaba böylelikle boşa çıkmış oldu.

İşte EDHO'nun Ilyas Çakirbeyli'si için Ben Bu Cihana Sığmazam iddiaları yükselmeye başladı. Oyuncunun diziye katılacağı iddia edildi.

Oktay Kaynarca'nın çok yakın arkadaşı olan Ozan Akbaba'nın bu sezon olmasa bile 2. sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakaryaspor'da Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Onlar memleketi karıştırma peşinde, biz de onların peşinde olacağız!" sözü damga vururken, yaşanan gerilim dolu dakikalar gözler önüne serildi.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 18. bölümünde; Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ekrana gelen son bölümünde; Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir. Cezayir karşısında Firuze'yi kim savunacak?

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir. Çiçekler kimleri buluşturacak?

Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer. Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.

Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek?