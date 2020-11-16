"Ben bile kaygılıyım" deyip uyardı: Herkes önlemini alsın, tsunami patlamak üzere

Yazar Osman Müftüoğlu, Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında yeni tip koronavirüs salgınında en kısa sürede ciddi önlemler alınmazsa yükselişin “ani bir tsunamiye” dönüşeceği uyarısında bulundu.

Müftüoğlu'nun bugünkü köşe yazısı şöyle;

COVID-19 pandemisinde geldiğimiz son nokta çok can sıkıcı. Uzmanların çoğu eğer “şehirlerarası ulaşımı minimuma indirmek, mesai saatlerindeki kaydırmayı tüm ülkeye yaymak, kapalı ortamlarda belirli sayıdan fazla insanın bir arada bulunmasını sınırlamak ve hatta kısa süreli kapanmalar uygulamasına geçmek” gibi önlemler bir an önce devreye sokulmazsa son günlerde rakamlarda izlediğimiz korkutucu ve ciddi yükselişin “ani bir tsunamiye” dönüşebileceğini söylüyorlar. Üzülerek belirteyim, “iflah olmaz iyimser” olarak bilinsem de ben de muhtemel bir tsunaminin patlamak üzere olduğu düşüncesindeyim. NEDENİ ŞU: Son bir ayda ağır hasta sayısında yüzde 50’lileri, ölüm oranlarında yüzde 55’leri bulan bir artış var. Ve bu artış muhtemel bir tsunaminin işareti gibi görünüyor. Kısacası, içinde bulunduğumuz şu günler çok önemli ve dikkat kesilmemiz gereken zor günlerdir. Konsantrasyonumuzu yitirmemeli, tedbirleri asla gevşetmemeli, süreci bir çeşit toplumsal işbirliği içinde yönetebilmeliyiz.

Covıd-19 akıl sağlığını da bozabiliyor

THE Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni ve önemli bir çalışma, COVID-19 geçiren kişilerin yaklaşık beşte birinde kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlanabileceğini gösteriyor. Söz konusu araştırma, Oxford Üniversitesi’nde (İngiltere) Prof. Dr. Paul Harrison’ın öncülüğünde yapılmış. Dr. Harrison’a göre elde ettikleri sonuçlar çok önemli. Bu sonuçlara bakılırsa COVID-19’a yakalanıp iyileşen kişilerin akıl sağlığı bakımından uyanık olmalarında fayda var.

İyi haber moderna da sıraya girdi

BioNTech’in geliştirdiği aşıyı hemen takiben ikinci bir iyi haber de ABD’li firma Moderna’dan geldi. Moderna yetkilileri, yaptıkları açıklamada ürettikleri aşıyla elde ettikleri sonuçların mükemmele yakın olduğunu belirtiyor. ABD’nin aşı konusunda bir numaralı otoritesi kabul edilen ve aynı zamanda Beyaz Saray’ın başdanışmanlığını da yürüten Dr. Anthony Fauci de Moderna’nın koronavirüs aşısının gücüne inanıyor ve bu aşının da onaylanmak üzere olduğunu teyit ediyor. Dr. Fauci geçenlerde yaptığını bir konuşmayı ise “SÜVARİ GELİYOR AMA SİZ SİLAHLARINIZI SAKIN İNDİRMEYİN” şeklinde bir uyarı ile tamamladı. Yani Dr. Fauci de “maske, mesafe, hijyen” demeye devam ediyor.