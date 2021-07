Ben Affleck kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck ne iş yapıyor?

Ben Affleck kimdir? Ben Affleck 15 Ağustos 1972 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist. Ben Affleck, Kaliforniya'da doğmuştur. Babası öğretmenlik, uyuşturucu yardım terapistliği ve daha birçok başka alanda çalıştı.Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunu bir öğretim görevlisidir. Onculuğa çocukluktan başlayan Affleck devlet kanalı olan PBS'in çeşitli şovlarında rol almıştır.

1998 yılında Good Will Hunting filmi ile Matt Damon ile birlikte En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü ve En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. 2006 yapımı Hollywoodland filmi ile Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü (Volpi Cup) aldı ve Altın Küre'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Affleck'in 2009 yılındaki He is Just Not That into You (Erkekler NE Söyler Kadınlar Ne Anlar) filmindeki performansı eleştirmenlerden değişik yorumlar aldı. Bu film dünya çapında 165 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. 2006 yılında ise ABC televizyonuna çıkıp Kongo'da olan iç savaşlar hakkında bir programa katıldı ve yardım çağrısında bulundu. Ayrıca göçmenler hakkında da bir filmde rol aldı.

Casey Affleck'in ağabeyidir. 2007 yılı yapımı Gone Baby Gone filminin yönetmenidir. Bu filmde başrolü, kardeşi Casey Affleck'e vermiştir. 2005-2015 yılları arasında Jennifer Garner ile evli olan oyuncu, 10. evlilik yıl dönümünden bir gün sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çiftin Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

2016'dan beri canlandırdığı Batman karakterine tutkusunu kaybettiğini, iyi oynayamadığını; bu yüzden rolü canlandırmayı başkalarının hak ettiğini düşündüğü için bu rolü bıraktı.