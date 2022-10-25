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Gündem "Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı
Gündem

"Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı

AK Parti'nin çok kapsamlı bir çalışma yaptığını söyleyen CHP yandaşı Özlem Gürses, "Ben 6'lı Masa'nın yerinde olsam gayet ciddiye alırdım olup bitmekte olanı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 13:22:00 -

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, AK Parti'nin 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenleyeceği 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı toplantının ışığında muhalefete seslendi.

Muhalefetin eleştirilerine değinen Gürses, 6'lı Masa'nın AK Parti'nin stratejik açılımlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin çok kapsamlı bir çalışma yaptığını söyleyen Gürses, 'Ben 6'lı Masa'nın yerinde olsam gayet ciddiye alırdım olup bitmekte olanı.' dedi.

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