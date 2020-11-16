BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, BELTUR haberi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diğer danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman ile görüştü.

Ardından sabah saatlerinde BELTUR Genel Müdür vekili Okan Gedik acil toplantıya çağırıldı. Danışmanların "Bu bilgiler son derece hassas ve gizli bilgiler nasıl dışarıya sızabilir?" diyerek toplantı yapmaya karar verdiği ifade edildi. İBB yönetiminin bu toplantıda bilgilerin nasıl sızdığını araştırıp son derece sıkı bir sorgulama yapacağı da ileri sürüldü.

beyazgazete'nin haberine göre; ayrıca haberin ardından BELTUR'da 30 milyonluk vurgun sonrası başlatılan soruşturmaların bu yöne kayması durumunda sorumlunun kimin olacağına karar verileceği de gelen bilgiler arasında yerini aldı.