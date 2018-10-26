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Belözoğlu'dan kötü haber

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:41
Belözoğlu'dan kötü haber

Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da başlayacak maçta deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, teknik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken, arka adalesinde ağrı olan Emre Belözoğlu’nun tedavisine devam edildi.

Belözoğlu'nun Konya deplasmanına götürülmeyeceği açıklandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:41
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