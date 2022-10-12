BELMEK’ten bir ilk: 2300 başvuru

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 53 branşta açtığı kursiyere Düzceliler akın etti. Ücretsiz olarak 9 farklı noktada verilecek olan eğitimlerin başvuruları online ve şahsi olarak alındı. Başvurular 10 Ekim’de sona ererek eğitimlerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

En çok ilgi ingilizce kursuna

BELMEK bünyesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösterilirken en çok başvuru 465 kişiyle İngilizce kursuna oldu. Pasta ve yemek, giyim ve diksiyon kursları da en çok başvuru alan eğitimler oldu. Öte yandan bu sene 5 dilde eğitimler verilecek. Fransızca, Almanca, İngilizce, Osmanlıca ve Rusça dil eğitimleriyle Düzceliler yeni bir dil öğrenmiş olacak.

Lisans mezunları kendilerini geliştiriyor

Düzcelilerin kendilerini geliştirmesi ve ücretsiz meslek edinmeleri amacıyla açılan eğitimlere yüzde 40 oranında lisans mezunu başvururken yüzde 30 ile lise, yüzde 15 ön lisans, yüzde 11 ilköğretim ve yüzde 5 ile yüksek lisans mezunları eğitimlere başvuru yaptı.