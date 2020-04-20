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Spor

Bellona Kayseri’nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.

2020-04-20 17:37:39 -
Bellona Kayseri’nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636’sini iki isim kaydetti.


Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.


Kennedy Valentine Burke - 402 sayı


Luca Ivankovic - 234 sayı


Kaela Dawn Davis - 182 sayı


Ayşegül Günay Aladağ - 148 sayı


Kübra İmren Siyahdemir - 117 sayı


Shacobıa Barbee - 105 sayı


Klaudıa Perisa - 59 sayı


Manolya Kurtulmuş - 34 sayı


Ann Wauters - 32 sayı


Gülse Uğur - 27 sayı


Beril Albayrak - 27 sayı


Nazlı Bircan Gökdemir - 12 sayı


Sanem Gamze Zeren - 11 sayı


Gizem Sezer - 8 sayı


Fatma Dikmen - 4 sayı

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