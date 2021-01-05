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Spor Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic sağlık kontrolünden geçirildi
Spor

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:42:19 -
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Maja Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti.

Kayseri ekibinin sezon sonuna kadar anlaştığı 32 yaşındaki Sırp oyun kurucu Miljkovic, Memorial Kayseri Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2 yıl sonra Kayseri'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Annesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Miljkovic, annesinin yanında biraz daha kalması için müsaade eden Bellona Kayseri Basketbol yönetici ve teknik ekibine teşekkür ederek, bunun kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Kendisini oynamaya tamamen hazır hissettiğini vurgulayan Miljkovic, "Takımı çok seviyorum. Bence gayet iyi oynuyoruz. Umarım takıma bir şeyler katabilirim ve daha çok maç kazanabiliriz. Kayseri'yi takip ediyordum, hatta maçları izliyordum. Kayseri'yi çok seviyorum. Bu yüzden daha iyi anılar oluşturmak için buraya geldim." diye konuştu.

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