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Spor

Bellona Kayseri Basketbol'dan TBF'nin kararına destek

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:28:43 -
Bellona Kayseri Basketbol'dan TBF'nin kararına destek

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) tüm ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararını desteklediklerini söyledi.

Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBF'nin kararının beklenen bir sonuç olduğunu dile getirerek, "Salgınla mücadele süreci hala devam ediyor. Bu karardan memnun olmayan kulüpler vardır ama biz dahil ligdeki birçok takım son derece memnun." dedi.

Bu süreçte ligleri başlatmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Bozbey, şöyle konuştu:

"Tüm yabancı oyuncularımız ülkelerine gitti, gelmeleri de zor gözüküyordu. Bizim yabancıların büyük kısmı ABD'li, onlarla da sürekli telefonda görüşüyorduk, sağlık durumları hakkında bilgi alıyorduk. Keşke böyle olmasaydı da lig devam etseydi. Yöneticiler de sporcular da parkeyi, salonu, müsabakayı çok özledik ama insan sağlığının her şeyin önünde geldiği de bir gerçek. Bu süreçte hem sporcular hem de kulüpler maddi anlamda çok yıprandılar, gelir kayıpları yaşadılar. Federasyonun bu sorun karşısında da yol gösterici olacağını ve kulüplere destek vereceğini düşünüyoruz."


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