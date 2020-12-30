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Spor Bellona Kayseri Basketbol, Sırp oyuncu Maja Miljkovic'i yeniden kadrosuna kattı
Spor

Bellona Kayseri Basketbol, Sırp oyuncu Maja Miljkovic'i yeniden kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:59:21 -
Bellona Kayseri Basketbol, Sırp oyuncu Maja Miljkovic'i yeniden kadrosuna kattı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Sırp oyuncu Maja Miljkovic'i yeniden kadrosuna dahil etti.

Kayseri ekibi, 2 yıl önce de kadrosunda yer alan 32 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz, transfer çalışmaları kapsamında daha önce de kadromuzda yer alan Maja Miljkovic ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine yeniden hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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