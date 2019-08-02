Bellona Kayseri Basketbol, Gizem Sezer ile yeniden anlaştı Kayseri Bellona Basketbol iç transferde Gizem Sezer ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayseri Bellona Basketbol iç transferde Gizem Sezer ile yeniden anlaşma sağladı.

Kadınlar Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı 2019-2020 sezonu öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen başarılı oyuncu Gizem Sezer yeni sezonda da yoluna Bellona Kayseri Basketbol’da devam edecek.

2018-2019 sezonunda 26 maçta forma giyen Gizem Sezer, 78 sayı, 12 asist, 10 top çalma, 21 top kaybı ve 45 faul ile sezonu tamamladı.

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